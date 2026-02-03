ソフトクリエイトホールディングスが切り返し急。２日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比１１．０％増の２５１億５１００万円、経常利益は同１８．３％増の４８億９３００万円となった。株価は１月中旬以降、調整色を示していたが、２ケタの増収増益で着地したことを受け見直し買いが入ったようだ。ＥＣサイト構築売上高が伸びたほか、ＥＣサイトの売