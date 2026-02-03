午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３４２、値下がり銘柄数は２１５、変わらずは３７銘柄だった。業種別では３３業種中全てで上昇。値上がり上位に非鉄金属、銀行、精密機器、証券・商品、建設、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS