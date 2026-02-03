気象庁によりますと、日本付近は、冬型の気圧配置となっています。一方、伊豆諸島付近は気圧の谷となっています。 3日（火）～8日（日）の雪雨シミュレーション 関東甲信地方は、晴れや曇りで、雪や雨の降っている所があります。 ３日は、冬型の気圧配置が次第に緩み、高気圧に覆われますが、気圧の谷や寒気の影響を受ける見込みです。このため、晴れや曇りで、雪や雨が降り雷を伴う所があるでしょう。 ４日は