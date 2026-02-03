住友金属鉱山が３日ぶりに反発。金価格が１月３０日に急落したことを受け、前日は大幅安となったが、きょうは金の下げ止まり期待が強まり買いが流入している。三菱マテリアルやＤＯＷＡホールディングスといった非鉄株が急反発している。ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）で２日に金先物４月物は、前日比９２．５ドル安の１トロイオンス＝４６５２．６ドルと下落した。トランプ米大統領が３０日に「タカ派