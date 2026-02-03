株式会社オリエンタルホビーは、ライカ製の交換レンズ「ズミクロンM 35mm f/2」に対応したアルミ製角型フードを1月30日（金）に発売した。 SQUAREHOODブランドの製品。「ズミクロンM 35mm f/2」のうち、第3世代（11309）と39mmフィルターネジ仕様の第2世代（11308）にあわせて設計した。 レンズへの装着は専用スリーブを介して行い、スリーブには39mm径のレンズフィルターが装着でき