【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの佐久間大介が初単独主演を務める映画『スペシャルズ』（3月6日公開）の公開を前に、2月2日、完成披露舞台挨拶が行われた。 映画単独初主演を務めた佐久間大介の他、共演の椎名桔平、中本悠太（NCT）、青柳翔、小沢仁志、そして内田英治監督が参加した。 ■「運命的なものを引き寄せたと思った」（佐久間大介） ミラーボールのきらめきがステージ上を踊る