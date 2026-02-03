ＭＡＲＵＷＡ [東証Ｐ] が2月3日午前(10:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比10.0％減の180億円に減った。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比14.1％減の69億円に減り、売上営業利益率は前年同期の37.9％→32.9％に低下した。 株探ニュース