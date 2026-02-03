3日10時現在の日経平均株価は前日比1344.75円（2.55％）高の5万3999.93円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1342、値下がりは215、変わらずは37と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を239.33円押し上げている。次いでファストリ が115.52円、東エレク が107.30円、ＴＤＫ が103.79円、ＳＢＧ が93.06円と続く。 マイナス寄与度は14.71円の押し下げで