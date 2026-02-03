「節分の日」を前に２日、京都の「八坂神社」では一日早く、節分祭が行われ、芸舞妓らが豆まきを行いました。鮮やかな着物を身にまとった芸舞妓が太鼓の音に合わせながら、大勢の参拝者に福豆が入った袋をまきます。２日、京都の八坂神社では、「節分の日」より一日早く、「節分祭」が行われました。邪気をはらうとされる大豆をまくことで、無病息災を祈願するもので、訪れた人たちは福を授かろうと必死に手を伸ばしました