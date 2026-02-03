中国・江蘇省塩城市で建設中の橋が崩落し、これまでに2人が死亡、3人が行方不明になっている。中国国営の中央テレビ（CCTV）などによると、事故があったのは2日午後5時46分ごろ。中国鉄建十二局が施工を請け負う月港大橋の建設中にアーチ梁（はり）が崩落した。この事故で2人が重傷を負って病院に搬送されたが、共に死亡が確認された。このほかに3人が行方不明となっている。月港大橋は人工水路である連申線にかけられた橋で、ほか