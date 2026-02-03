２月２日夜、大阪市西区で通りを自転車で横断していた女性が車にはねられ、死亡する事故がありました。警察と消防によりますと２日午後７時２０分頃、大阪市西区の国道１７２号で「車と自転車の事故で女性の意識が無い」と目撃者から通報があり、消防が駆けつけると女性が倒れていて病院に運ばれましたが、死亡しました。女性は、自転車で通りを北から南に横断中、東から来た乗用車にはねられたということで、警察は乗用車を