ダイハツ工業は２日、軽の商用電気自動車（ＥＶ）「ｅ―ハイゼットカーゴ」と上級モデル「ｅ―アトレー」を発売した。ダイハツとして初となる量産型の商用ＥＶで、トヨタ自動車とスズキにもＯＥＭ（相手先ブランドによる生産）で供給する。価格がライバル車よりも高いだけに、想定通りに売れるかは未知数だ。充電１回あたりの航続距離は、軽商用ＥＶで最長の２５７キロ・メートル。トヨタ、スズキと共同開発したバッテリーなど