ＷＥリーグ日テレ・東京ヴェルディベレーザの宇津木瑠美選手と今シーズンから加入した塩越柚歩選手が、読売新聞ポッドキャスト「ピッチサイド日本サッカーここだけの話」に出演した。連覇を目指すＷＥリーグで現在３位。リーグと並行してＡＦＣ女子チャンピオンズリーグにも出場しており、３月２８日、東京・味の素スタジアムでスタリオン・ラグナ（フィリピン）とベスト４を懸けて対戦する。レッズから新加入レッズから加入