3日午前の東京株式市場の日経平均株価（225種）は大幅に反発し、前日終値からの上げ幅が一時1400円を超え、節目の5万4000円を回復した。前日の米国株が上昇し、投資家心理が改善した。外国為替相場が円安ドル高方向に振れ、輸出関連銘柄に買いが広がった。午前9時15分現在は前日終値比1298円63銭高の5万3953円81銭。東証株価指数（TOPIX）は67.87ポイント高の3604.00。前日の米国市場では、米サプライ管理協会（ISM）が発表