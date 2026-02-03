女優の橋本愛（30）が3日までにThreadsを更新。衆院選（8日投開票）投票への思いをつづった。「どうしてまっとうなことを言葉にするのにこんなにも勇気が必要なんだろう」と切り出し、「戦争しない・させない、差別しない・させない」と戦争や差別に反対する立場をあらためて示した。その上で「投票、行かなきゃ」と衆院選に言及。「微力だろうと0じゃない、1は既に1以上の最大数の規模を孕んでいるから」と1票を投じる意義につい