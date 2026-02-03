傍から見れば幸せそうな家族でも、いろいろな事情を抱えています。筆者の友人・Y子もその一人。20代前半で結婚し、2人の子どもにも恵まれて暮らしていたY子が、離婚をしたと報告してきました。Y子のエピソードをご紹介します。 元夫 私は昨年離婚をしました。原因は元夫の無関心。仕事は一生懸命していましたが、家族のことには一切関心がない態度を取り続けていました。 子どもが小さい頃に具合が悪くなっても心配もせ