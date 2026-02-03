福岡と佐賀の天気をお伝えします。3日は空気の乾燥が続く天気です。その理由を天気図で説明します。午前9時の予想です。大陸から張り出してきた高気圧が移動性となって、九州北部を覆ってきています。大陸由来の乾いた空気を伴った高気圧です。このため九州北部では晴れて、空気が一段と乾燥します。乾燥注意報が発表されています。火災に十分注意してください。各地の予報です。安定して晴れて、洗濯日和です。朝は筑後地方を中心