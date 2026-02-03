ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日（日本時間３日）、米アリゾナ州グレンデールの球団施設での自主トレをスタートさせた。球場関係者によると、この日大谷が施設入りしたという。例年は屋外での自主トレをメディアやファンが見ることが出来たが、この日は立ち入りが禁止されて、異例の非公開となった。ドジャースキャンプは２月中旬から本格的にスタート。３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢ