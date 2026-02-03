土佐市の山林火災は2月1日に鎮圧しましたが2月1日から2日にかけて東洋町などでも山林火災が発生しています。いずれもけが人は出ていません。1月30日に発生した土佐市北地の山林火災は発生から丸2日となる2月1日午後1時頃、ようやく鎮圧が入りました。消防によりますとこれまでに約4ヘクタールが焼けたということですが、まだ熱源が残っており、鎮火には至っていません。また、1日午後2時すぎ東洋町で、住民から「裏山が燃え