昨季阪神で６勝をマークし、今季はＤｅＮＡと契約したジョン・デュプランティエ投手が３日、沖縄・宜野湾キャンプに合流。練習前に選手宿舎で入団会見を行った。新規に取得したパスポートとビザが配送途中で“行方不明”となり、キャンプインに間に合わなかった右腕。大幅な来日遅れも予想されたが、配送業者が書類を発見し、再発行の手続きを回避。２日遅れでの合流に「探している期間がとても長く感じた」と苦笑いで騒動を振