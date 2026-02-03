衆議院選挙の期日前投票で、公示翌日から２月１日までの５日間に投票した人は、前回の衆議院選挙の同じ期間と比べて、およそ８割にとどまっていることが分かりました。 栃木県選挙管理委員会によりますと、衆議院選挙の公示翌日の１月２８日から２月１日までの５日間に期日前投票をした人は、国内外合わせて５万５９７人でした。前回２０２４年の衆議院選挙の同じ期間と比べて１万３千２２２人減り、率にすると２０．７２％の減少