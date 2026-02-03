まるでその時を待っていたかのようなアガリだった。「大和証券Mリーグ2025-26」、2月2日の第1試合で、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）が相手のカンによって自身のドラが増えた直後にツモ。安手を満貫へ打点を急騰させたシーンに、実況者から思わず「ズルい！」という声が飛び出した。【映像】実況も「ズルい！」内川、カンドラが乗ってからアガる絶好の満貫ツモチームのプラスポイントも4ケタを超え絶好調のEX風林火山。全ての