宇都宮市教育委員会は２日、複数の少年らが河川敷で１人の少年に暴行する動画がＳＮＳで拡散されているのを確認し、学校、警察と連携して対応していることを明らかにしました。 宇都宮市教育委員会によりますと、暴力行為は、２０２５年４月の春休み期間中に宇都宮市内の河川敷であり、動画は２月１日に確認したということです。 動画は、河川敷で大勢が取り囲む中で、宇都宮市内の中学校に通う３年生の男子生徒が、別の学校と思