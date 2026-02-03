サッカーＪ３の栃木ＳＣは２日、２月から始まる新しいシーズンを前に、監督や選手が宇都宮市の神社で必勝を祈願しました。 宇都宮市の二荒山神社を訪れたのは、米山篤志監督や選手など合わせておよそ６０人です。 Ｊ３に降格した昨シーズン、栃木ＳＣは７位に終わり、目標に掲げた１年でのＪ２復帰はなりませんでした。 今シーズンは選手が半分ほど入れ替わり、気持ちも新たに目標達成に向けて必勝を祈