【ワシントン共同】ノーム米国土安全保障長官は2日、Xで、中西部ミネソタ州ミネアポリスで不法移民摘発に従事する移民・税関捜査局（ICE）など全ての連邦捜査官にボディカメラの配備を始めたと発表した。全米で捜査官の強硬な取り締まりへの批判が高まる中、規制強化を訴えていた野党民主党の要求に応じた。ノーム氏は「資金が確保され次第、国土安保省が管轄する全米の機関に拡大する」とも明らかにした。トランプ大統領は