宇都宮市の警備会社のグループが社会福祉への貢献を目的に設立した財団が２日、益子町にある特別養護老人ホームに活動助成金を贈りました。 助成金を贈ったのは「公益財団法人ＡＬＳＯＫありがとう運動財団」です。宇都宮市に本社を置くＡＬＳＯＫグループの北関東綜合警備保障の粂川英一専務が、益子町の特別養護老人ホーム「ましこの里星の宮」の高津戸信也理事施設長に現金５０万円の目録を手渡しまし