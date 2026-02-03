カンテレ朝の情報番組『よ〜いドン！』（月〜金前9：50※関西ローカル）発の音楽イベント『よ〜いドン！歌謡祭』が、4月11日に大阪・オリックス劇場で開催されることが決まった。【写真】『よ〜いドン！歌謡祭』第1弾出演者円広志、松本伊代、辰巳ゆうと『よ〜いドン！』は、今年19年目を迎える。『よ〜いドン！歌謡祭』としては6年半ぶりの開催となり、番組ならではの温かな雰囲気のなか、世代を超えて親しまれる名曲の