タイ・ロッブリーで麻薬を密輸するトラックが警察を振り切り、川へ転落する瞬間がカメラに捉えられた。荷台からは、黒い袋が次々と流出。袋の中身は大量の違法薬物だった。警察は人命を優先して川の中から運転手の救助を行い、その後逮捕した。密輸車両が逃走…川へ転落タイ・ロッブリーで1月22日に警察官が目にしたのは、トラックが川に転落する瞬間だ。警察官：止まれ！落ちる、落ちるぞ！トラックは横転すると、川へ転落した。