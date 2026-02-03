2日昼ごろ、湯沢市で雪下ろしをしていた男性が屋根から転落して大けがをしました。湯沢警察署の調べによりますと2日午後0時10分ごろ、湯沢市倉内の自宅敷地内で1人で雪下ろしをしていた74歳の男性が屋根から転落しました。男性は背骨を折る大けがをしました。先月30日までの県のまとめによりますと、雪下ろし作業などによる事故で亡くなった人は8人、大けがをした人は46人にのぼっています。県内では4日、5日は雨の予報、週末は寒