堤真一が主演を務める連続ドラマ『GIFT』が、4月期のTBS日曜劇場枠で放送されることが決定した。 参考：鈴木亮平主演『リブート』第1話、『海のはじまり』を抜きTVer再生数の歴代最高記録に 本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さを知っていく絆と再生の物語。 主演を