俳優、黒沢年雄（81）が2日までに自身のブログを更新。握手の危険性を訴えた。黒沢は「高市総理が街頭演説で聴衆から手を引っ張られ怪我をした…」と前置きし「凄く分かる…握手会や公演で会場内を歌いながら握手をするさい…骨が折れるかという位、握り返す輩や、強引に引っ張って離さない。程度がわからない愚かな人間がいる…非常識人間だ…」と苦言を呈した。さらに「あの痛さは体験者しかわからない…その後はコツを覚え、瞬