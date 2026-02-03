巨人３軍が３日、キャンプ地の宮崎・都城市から地元の牛肉や鶏肉、餃子などの特産品を贈呈された。練習前に行われた贈呈式には、会田有志３軍監督、リハビリ中の吉川尚輝内野手らが参加。西田員敏副市長から「肉と焼酎のまち都城であります。肉をどっさり食べて英気を養い優勝を目指して頑張ってください」とエールを送られた。チームを代表して会田監督が「都城は食べ物が日本一おいしい。栄養は選手にとって一番大事になっ