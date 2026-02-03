西武・高橋光成投手が３日、２９歳の誕生日を迎えた。全体でのウォーミングアップ前の投手陣の集まりで、豊田投手コーチが「今日は光成の誕生日です」と促すと、山田を筆頭にバースデーソングのプレゼントが贈られた。前日２日には豊田コーチが誕生日を迎えており、高橋光が「毎年豊田さんのあとに誕生日を迎えられてうれしいです。２９歳頑張ります」と抱負を述べると、拍手が巻き起こっていた。