ヘントは2日、スラヴィア・プラハから日本代表DF橋岡大樹がレンタル加入することを発表した。レンタル期間は2025−26シーズン終了までで、契約には買い取りオプションが付随しているとのこと。橋岡にとってはシント・トロイデン在籍時以来約2年ぶりのジュピラー・プロ・リーグ（ベルギーリーグ）復帰となった。橋岡は1999年5月17日生まれの現在26歳。浦和レッズの下部組織出身で2017年にトップチームデビューを飾ると、2021