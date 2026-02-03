元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が2日に自身のブログを更新。イメージチェンジしたことを報告した。北斗は「今日は午前中にパーマをかけに美容院に行ってきました〜!!」と報告し「デジタルパーマとやらを久しぶりにかけましたが…イメチェン目的で行ったんだけどなんかそこまで、変わらなかった感じがする」とふんわりとパーマをかけた、イメージチェンジ後の姿を投稿した。続けて「でも、段々と髪も細くなってきて