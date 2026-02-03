アメリカのトランプ大統領は2日、ロシアのウクライナ侵攻をめぐる和平協議について、「近く良い知らせがあるかもしれない」と語り、交渉の進展に期待を示しました。トランプ大統領：ウクライナとロシアは、これまでで初めてうまく進んでいると感じている。近く良い知らせがあるかもしれない。トランプ大統領はこれまで停滞してきた協議に変化が出てきているとの認識を示しました。アメリカとロシア、ウクライナの当局者による2回目