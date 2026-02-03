アイドルグループ、＃Mooove！の姫野ひなのが、発売中の「ヤングキングBULL」で表紙グラビアを飾っており、3日までに、アザーカットが公開された。同誌に初登場にして表紙を飾っており「お話を聞いた時は本当にびっくりしました！」という。撮影は、さわやかな笑顔に加え、クールな表情や大人っぽい雰囲気もみせており、ビキニショットや服から胸元をのぞかせるセクシーショットにも挑戦した。「ヤングキングBULLさんらしいスカジ