阪神は春季キャンプ第1クール3日目、全体練習前に“鉄のカーテン”を敷いた。選手が室内練習場に集まり、シャッターを閉めて報道陣から見えないようにした。この日はメイングラウンドで投内連係が予定されており、動き、サインの確認が行われた可能性がある。