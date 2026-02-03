「阪神春季キャンプ」（３日、宜野座）阪神ＯＢでデイリースポーツ評論家の糸井嘉男スペシャルアンバサダー（ＳＡ、４４）が春季キャンプに合流した。この日から２日間、そして第２クールで臨時コーチを務める同氏は午前９時２０分に球場入り。ファンから「糸井さーん！」と歓声を浴びると「グッドモーニング！」と笑顔で返答。昨年はクリケットバットを持参したが今回、肩には大縄を担いでおり練習用の“秘密兵器”とみられ