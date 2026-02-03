アラブ首長国連邦のドバイで2月1日、科学分野で世界トップの実績を上げた人物が集合する、世界ローリエットサミット（World Laureates Summit）が始まりました。この会議には39人のノーベル賞受賞者、6人のチューリング賞受賞者、7人のウルフ賞受賞者など世界トップクラスの科学関連賞の受賞者71人が集結し、「基礎科学：人類の課題への対応に向けた科学的合意」をテーマに議論を進めます。世界ローリエットサミットが中東で開催さ