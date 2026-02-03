「日本ハム春季キャンプ」（３日、名護）台湾出身の古林睿煬投手と孫易磊投手が、節分の豆まきを行った。鬼に扮（ふん）した報道陣に落花生をぶつけて退治。「鬼は外！」と元気よく邪気を払った。台湾には豆まきの文化はなく、孫は「初めて日本のこういう伝統の文化に参加して、すごく特別委な感じ」と笑み。古林は「試合で勝つための運をもらいたいと思います」と、福が呼び込まれることを願った。