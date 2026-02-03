2026年2月15日（日）の午後5時より、7人組多国籍ボーイズグループ・CLOSE YOUR EYES(クローズ・ユア・アイズ)にとって初の単独コンサートツアー『CLOSE YOUR EYES 1ST TOUR [BEYOND YOUR EYES] in JAPAN』の最終公演がABEMAにて国内独占・無料生中継されることが決定した。【映像】CLOSE YOUR EYESが誕生したオーディションCLOSE YOUR EYESは、韓国のJTBCのオーディション番組『PROJECT 7』から誕生したグループ。チョン・ミヌ