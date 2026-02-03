イーロン・マスク氏が率いるロケット開発企業「スペースX」が、同じくマスク氏が率いる人工知能企業「xAI」を買収したと発表しました。スペースXは2日、AIチャットボット「Grok」などを手がけるxAIを買収したと明らかにしました。アメリカメディアによりますと、買収額は約2500億ドル、日本円で約39兆円に上るということです。マスク氏は声明で、「AIやロケット、衛星通信などを統合し、地上と宇宙にまたがる垂直統合型のイノベー