俳優の長澤まさみ（38）が出演するBYDAutoJapanの新CMが、3日から放送される。【映像】白いワンピース姿の長澤まさみ元日に、映画監督の福永壮志氏との結婚を発表した長澤。CMに関連して“二刀流”でがんばりたいことを聞かれ次のように答えた。長澤「お芝居をすることはとても好きなことみたいで、こうやって長く仕事を続けてこられたので自分のペースで続けていけたらいいなと思うのがひとつ。もうひとつは、人間生活をもう