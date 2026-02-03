京都市東山区の八坂神社で２日、節分祭が始まった。近くの花街（かがい）の芸舞妓（げいまいこ）らが豆をまき、福を引き寄せようと多くの参拝者が訪れた。先斗町（ぽんとちょう）と宮川町の芸舞妓が順に舞殿で踊りを奉納した。節分に普段と異なる仮装で鬼をかわす風習にならい、歌舞伎役者らに扮（ふん）した芸妓（げいこ）も加わって袋入りの豆をまくと、参拝者が一斉に手を伸ばした。同市中京区の女性（８１）は「昨年は取