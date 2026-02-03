きのう2日大幅に下落した金価格は、3日午前9時半時点で1グラムあたり2万6675円と、前日9時半よりも37円下がった。国内価格の指標となる田中貴金属工業の店頭小売価格は上昇基調が続いていたが、2日午後5時半時点で1グラムあたり2万5287円となり、先週初めて3万円台をつけてから2営業日で5000円近く下落した。3日は少し買い戻す動きとなって、9時半現在で2万6675円と、前日午後5時半より1388円上げているが、前日9時半と比較すると3