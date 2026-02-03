佐々木世麗騎手＝園田・中塚猛厩舎＝は３日は４鞍に騎乗する。前走で復調の兆しを感じたアエディフィカータに力が入る。姫路コースも５戦３勝、３着１回と相性も良くチャンス十分だ。１ＲエイシンシャルマンＣ３ＲジャスティンボルトＢ５ＲサンドクルーザーＢ９ＲアエディフィカータＢ（本紙評価）