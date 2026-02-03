２０１７年にオールスター戦に選出されたアビサイル・ガルシア外野手（３４）が２日（日本時間３日）、自身のＳＮＳで現役引退を表明した。ガルシアはインスタグラムで「本日、私は１２シーズンにわたる献身とたゆまぬ努力の末、メジャーリーグベースボールにおけるキャリアを終えることを正式に発表いたします。最高峰の舞台でプレーするという、子供の頃からの夢を叶える祝福を与えてくださった神に感謝します」と書き出し、