●ドコモにおける人的資本経営の推進のため、志願してキャリア採用も管掌 転職がキャリアの選択肢として一般化し、多くの企業が活発にキャリア採用を行う現代。大手企業への転職を検討する方も多いですが、各社が実際にどんな採用を行っているのか実態が見えづらいところがあります。本企画では、大手企業に特化した転職プロダクト「Bloomキャリア登録」を展開するBloomの代表取締役 平原 俊幸が、「求職者が知りたい視点」をもと