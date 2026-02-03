ＷＢＣ台湾代表で日本ハムの古林睿煬（グーリン・ルェヤン）と孫易磊（スン・イーレイ）が３日、キャンプ地の沖縄・名護で、節分にちなみ豆まき体験を行った。孫は「初めて日本のこういう、伝統文化を（体験）して特別な感じ」。台湾では爆竹を使い悪霊を追い払う儀式があるというが、日本式にも「面白いな」と楽しそうに振り返った。古林は「試合で勝つための運をもらいたいなと思います」と語った。キャンプ３日目のこの日